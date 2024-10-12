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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леннокс Льюис: «Думаю, Бетербиев нокаутирует Бивола»

«Бетербиев победит, я думаю. Его нокаутирующая мощь и давление должны сыграть свою роль. Вероятно, это будет нокаут», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Леннокс Льюис.

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