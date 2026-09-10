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Выросли доходы в бюджет России от мигрантов

За полтора года государство получило доход в размере 321 миллиарда рублей благодаря миграционным процессам — это на 30% больше по сравнению с предыдущими показателями.

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