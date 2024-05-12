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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Дэйгнолт о рывке «Далласа» в третьей четверти: «Мы расслабились и стали неаккуратны. Это была главная упущенная возможность матча»

В третьей четверти матча «Оклахома» вела 65:55, но пропустила рывок 16-0 от хозяев. Игра закончилась со счетом 105:101 в пользу «Далласа».

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