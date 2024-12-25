Китайцы посоветовали Путину быть настороже в разговоре с Трампом

Читатели китайского портала NetEase с недоверием отнеслись к словам избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что готов разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным, и предостерегли его от поспешных выводов о сотрудничестве с будущим главой Белого дома.
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