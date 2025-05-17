Путин поручил газифицировать районы России до 2030 года

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с компанией «Газпром» обеспечить запуск магистрального газопровода «Волхов – Мурманск» к 2030 году, сообщается на сайте Кремля со ссылкой на информацию РИА Новости.
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