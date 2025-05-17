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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Путин поручил газифицировать районы России до 2030 года

Путин поручил газифицировать районы России до 2030 года

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с компанией «Газпром» обеспечить запуск магистрального газопровода «Волхов – Мурманск» к 2030 году, сообщается на сайте Кремля со ссылкой на информацию РИА Новости.

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