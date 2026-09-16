Аэропорт Калуги временно прекратил приём и выпуск рейсов

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сроки их действия не уточняются.В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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