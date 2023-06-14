В Ардонском районе Северной Осетии полицейские провели велопробег для детей в летнем лагере

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, а также, в целях пропаганды и популяризации здорового образа жизни, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Евгения Тавасиева совместно с инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ардонскому району капитаном полиции Ланой Плиевой организовали и провели велопробег для детей, прибывающим в летнем лагере дневного пребывания селения Нарт.