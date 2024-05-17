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"Это будет денежная афера века. Денег лишатся все". Экономист предупреждает.

"Это будет денежная афера века. Денег лишатся все". Экономист предупреждает.

Известный российский экономист Валентин Катасонов сделал предупреждение, которое при кажущейся на первый взгляд абсурдности, при детальном рассмотрении может оказаться правдой, способной поставить на колени все человечество.

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