Россия передала США требования для сделки по Украине – Reuters

Журналисты западного издания Reuters, ссылаясь на осведомителей, которые пожелали не раскрывать свои имена, заявили, что российская сторона якобы тайно передала представителям Вашингтона список условий для заключения сделки по урегулированию конфликта на территории украинского государства и перезапуску отношений между США и РФ.