Какой донос был написан на генерала-предателя Власова еще до войны

Донос, о котором идет речь, лег на стол партийных чиновников еще в 1940 году. Подозрения заявителя вызвал один факт из биографии Андрея Власова, ставшего в годы Великой Отечественной войны одним из самых высокопоставленных предателей, перешедших на сторону немцев.
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