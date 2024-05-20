Какой донос был написан на генерала-предателя Власова еще до войны

Донос, о котором идет речь, лег на стол партийных чиновников еще в 1940 году. Подозрения заявителя вызвал один факт из биографии Андрея Власова, ставшего в годы Великой Отечественной войны одним из самых высокопоставленных предателей, перешедших на сторону немцев.