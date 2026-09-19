Лукашенко готов передать власть, но некому

Политнавигатор Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит себе достойного преемника.
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на фото на плечах Лукашенко три руки...это как?