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Победители викторины «Хлеб Ямала» смогут забрать подарки в пунктах выдачи

Победители викторины «Хлеб Ямала» смогут забрать подарки в пунктах выдачи

Обладателям подарков придет уведомление на номер, указанный при регистрации. Забрать подарки можно в пунктах выдачи, которые будут указаны в личном сообщении от чат-бота, рассказали организаторы викторины.

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