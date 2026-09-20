Победители викторины «Хлеб Ямала» смогут забрать подарки в пунктах выдачи

Обладателям подарков придет уведомление на номер, указанный при регистрации. Забрать подарки можно в пунктах выдачи, которые будут указаны в личном сообщении от чат-бота, рассказали организаторы викторины.
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