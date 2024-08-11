Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские военные поразили три пусковые установки ЗРК Patriot

Российские военные поразили три пусковые установки ЗРК Patriot

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

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