Крупнейшая в мире НАГЭС заработала в одной азиатской стране

Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире НАГЭС с мощностью 3,6 млн кВт Подземный цех гидроаккумулирующей электростанции Фэннин Крупнейшая в мире насосно-аккумулирующая гидроэлектростанция (НАГЭС) «Фэннин» была введена в эксплуатацию в конце 2024 года в городе Чэндэ провинции Хэбэй, расположенной на севере Китая, сообщает агентство «Синьхуа».