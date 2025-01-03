Крупнейшая в мире НАГЭС заработала в одной азиатской стране

Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире НАГЭС с мощностью 3,6 млн кВт Подземный цех гидроаккумулирующей электростанции Фэннин Крупнейшая в мире насосно-аккумулирующая гидроэлектростанция (НАГЭС) «Фэннин» была введена в эксплуатацию в конце 2024 года в городе Чэндэ провинции Хэбэй, расположенной на севере Китая, сообщает агентство «Синьхуа».
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