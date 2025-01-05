Петербург выкупил здание детского сада в Толубеевском проезде в ЖК «Северная долина»

Здесь уже функционирует учреждение на 280 мест Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о приобретении здания детского сада с бассейном в ЖК «Северная долина» в Толубеевском проезде.
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