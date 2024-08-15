Warner Bros. хочет запатентовать свой логотип в России

Американская кинокомпания Warner Bros. Entertainment подала заявку на регистрацию своего логотипа в виде стилизованных букв WB в Федеральное агентство по правам интеллектуальной собственности (Роспатент).
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