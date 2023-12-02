22 примера плохой таксидермии, как отдельного вида искусства

Таксидермист — довольно непростая, специфическая профессия. Ведь этим людям нужно создавать реалистичные чучела животных, сохраняя пропорций всех частей тела, объема мышц, а иногда даже взгляд, который когда-то был у «модели».
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