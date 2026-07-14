🚍 Автовокзал в Севастополе работает в штатном режиме Автобусы междугороднего сообщения прибывают и отправляются в соответствии с расписанием, сообщили в предприятии «Севэлектроавтотранс».
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🚍 Автовокзал в Севастополе работает в штатном режиме Автобусы междугороднего сообщения прибывают и отправляются в соответствии с расписанием, сообщили в предприятии «Севэлектроавтотранс».