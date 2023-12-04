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Свежие комментарии

  • Любовь Кузьмина
    Вы товарищ не правы, когда пишете о руководителях ЕК и нынешних руководителях европейских стран, как о марионетках-де...Внезапно не дожил...
  • Гоша Веверсис
    дерьмократия ,однако.Внезапно не дожил...
  • Вадим Скоробогатов
    США жопу надорвут ныне с РОссией тягаться.....ОТСТАЛИ НАПРОЧЬ....НО ПИАРЯТ СВОЁ ГОВНО ЗНАТНО.....Не стоит забывать...

Не стоит забывать, что для Запада любые доходы - это лишь премия в войне за мировое господство*

Ведомости. Медведев заявил, что Остин раскрыл причину участия США в конфликте на УкраинеМинистр обороны США Ллойд Остин назвал причину  вмешательства Вашингтона в конфликт России и Украины, которая состоит в необходимости модернизации оборонной промышленности его страны на $40 млрд.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
США жопу надорвут ныне с РОссией тягаться.....ОТСТАЛИ НАПРОЧЬ....НО ПИАРЯТ СВОЁ ГОВНО ЗНАТНО.....
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15 час.

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