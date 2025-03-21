Всемирный день борьбы с туберкулезом: когда отмечают, история и значение праздника

Праздник напоминает о необходимости объединения усилий для снижения числа заболевших во всем мире.Когда отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезомВсемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта.
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