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Нарколог оценил слова Ефремова об отказе от алкоголя

Нарколог оценил слова Ефремова об отказе от алкоголя

Ничего удивительного в словах Михаила Ефремова об отказе от алкоголя в случае освобождения по УДО нет, но это не значит, что артист действительно продержится без крепких напитков, говорит нарколог Руслан Исаев.

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