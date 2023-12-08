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“Кому этот шарфик нафталиновый интересен?” – с вернувшимся в РФ Александром Васильевым отказались работать в МГУ

“Кому этот шарфик нафталиновый интересен?” – с вернувшимся в РФ Александром Васильевым отказались работать в МГУ

Историк моды Александр Васильев вернулся в Россию, понаделав шума в Сети. Ведущий был замечен во время лекции в МГУ и на презентации своей новой книги в Москве.

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АЛ
Александр Львов
Пидорам, ВСЁ,можно?!
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