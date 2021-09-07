Приколисты

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  • Александр Иванович YY
    ну такими губами они подымут лишь увядающие органы глав тех колхозов))..и то сомнительно))Мужчины зарабатыв...
  • Николай Егоров
    Сколько БРОШЕННЫХ КОЛХОЗОВ ! Собрать этих губастенких и на поднятие СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ! Вот было бы весело !Мужчины зарабатыв...
  • Павел К
    Стерилизовать надо эту дурищу.История повторяет...

Мужчины зарабатывающие менее 500 т.р. в месяц-не достойны размножения...

Мужчины зарабатывающие менее 500 т.р. в месяц-не достойны размножения...

Мадам-"тиктокерша" заявила, что мужчин, которые зарабатывают меньше 500 000 рублей в месяц нужно кастрировать.

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Николай Егоров
Сколько БРОШЕННЫХ КОЛХОЗОВ ! Собрать этих губастенких и на поднятие СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ! Вот было бы весело !
Александр Иванович YY
ну такими губами они подымут лишь увядающие органы глав тех колхозов))..и то сомнительно))

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