Мужчины зарабатывающие менее 500 т.р. в месяц-не достойны размножения...

ПриколистыПолитикаМужчины зарабатывающие менее 500 т.р. в месяц-не достойны размножения... Мадам-"тиктокерша" заявила, что мужчин, которые зарабатывают меньше 500 000 рублей в месяц нужно кастрировать.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ЕгоровСколько БРОШЕННЫХ КОЛХОЗОВ ! Собрать этих губастенких и на поднятие СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ! Вот было бы весело !Александр Иванович YYну такими губами они подымут лишь увядающие органы глав тех колхозов))..и то сомнительно))Комментировать
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