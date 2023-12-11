Война без границ: ЦАХАЛ не ставит сроки окончания операции в Газе

Израиль не ставит конкретных сроков для завершения военной операции в секторе Газа, при этом сейчас в зоне боевых действий складывается непростая ситуация, рассказала в беседе с «Известиями» официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.
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