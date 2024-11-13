Кровь, власть и предательство: как амбиции одного римлянина едва не уничтожили Республику

В 63 году до н.э. Римская республика балансировала на грани катастрофы. Затяжные гражданские войны опустошили государственную казну и разорили провинции, экономический кризис привел к массовому обнищанию некогда благополучных граждан, а непрекращающиеся восстания рабов создавали атмосферу постоянной угрозы и нестабильности.