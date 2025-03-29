WSJ: администрация Трампа требует контроля над экономикой Украины

IMAGO/Christoph Hardt/Panama Pictures/TASS Администрация американского президента Дональда Трампа настаивает на подписании Киевом соглашения, которое предоставит Вашингтону контроль над ключевыми экономическими проектами Украины, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проект текста сделки.
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