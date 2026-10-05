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Татар-информ

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Соединяя заводы и поколения: 50 лет этиленопроводу Нижнекамск – Казань

Соединяя заводы и поколения: 50 лет этиленопроводу Нижнекамск – Казань

В Татарстане отметили 50-летие этиленопровода Нижнекамск – Казань, по которому сырье поступает с «Нижнекамскнефтехима» на «Казаньоргсинтез».

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