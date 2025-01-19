В России появится отечественный спутниковый интернет

Утвержденные в конце в конце 2024 года требования к абонентским терминалам российских спутниковым системам связи «Рассвет», «Скиф» и «Экспресс-РВ», аналогичным Starlink, позволят операторам этих систем предоставлять спутниковый интернет, в том числе подвижным абонентам, говорится в опубликованном 19 января материале издания Forbes.