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Царьград

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На Дону провели первые скачки после скандала на ипподроме

На Дону провели первые скачки после скандала на ипподроме

Утром 24 июля на Ростовском ипподроме состоялись первые скачки после громкого скандала. В испытаниях приняли участие пять лошадей.

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