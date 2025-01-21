Российские гребцы в нейтральном статусе: нововведения в экипировке для ICF

Российские гребцы-слаломисты допущены к международным соревнованиям ICF в нейтральном статусе. Девять спортсменов, включая Никиту Губенко и Алсу Миназову, выступят в обновленной форме на Открытом чемпионате Океании в Пенрите с 24 по 26 января.