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Российские гребцы в нейтральном статусе: нововведения в экипировке для ICF

Российские гребцы в нейтральном статусе: нововведения в экипировке для ICF

Российские гребцы-слаломисты допущены к международным соревнованиям ICF в нейтральном статусе. Девять спортсменов, включая Никиту Губенко и Алсу Миназову, выступят в обновленной форме на Открытом чемпионате Океании в Пенрите с 24 по 26 января.

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