Алексей Ситников: Региональные трассы Ямала значительно преобразились

В ходе рабочей поездки по восточной части Ямала секретарь реготделения «Единой России» Алексей Ситников под эгидой Народной программы партии оценил результаты ремонта дорог, благоустройство проезжих частей и новое оборудование на трассах округа Так, дорога от границы округа до Губкинского готовится к приемочной диагностике.