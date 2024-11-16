Раскрыта внешность нового тягача КамАЗ с футуристичным дизайном

Телеграм-канал «Грузовики и вообще» поделился сертификационными снимками перспективной модели. По данным портала, КамАЗ готовит более эффективную версию магистрального тягача с переработанной передней маской.
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