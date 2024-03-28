Ле Пен обвинила власти Франции в мошенничестве с деньгами граждан

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила правительство Франции в намерении "обчистить карманы" граждан страны для сокращения дефицита бюджета в связи с неспособностью властей самим справиться с этой проблемой.
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