Ле Пен обвинила власти Франции в мошенничестве с деньгами граждан

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила правительство Франции в намерении "обчистить карманы" граждан страны для сокращения дефицита бюджета в связи с неспособностью властей самим справиться с этой проблемой.