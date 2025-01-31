В Братске продолжается строительство аквапарка

Строительство аквапарка в Братске, начавшееся летом прошлого года, набирает стремительные обороты. В настоящее время ведутся работы по обвязке основных несущих колонн, стройка поднялась выше уровня котлована.
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