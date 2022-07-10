Ванилла SU

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Изменение метаболизма после 40 лет: что мешает похудению и 7 групп продуктов, которые должны быть в основе рациона

Изменение метаболизма после 40 лет: что мешает похудению и 7 групп продуктов, которые должны быть в основе рациона

Наверняка каждый размышлял на тему того, что с возрастом лишний вес набрать легче, а вот скинуть его намного тяжелее чем в молодости? В основном такое явление списывают на естественное снижение скорости метаболизма в силу возраста.

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