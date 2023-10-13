В России разрабатывают систему социального рейтинга, согласно которому людей разделят на классы по полезности для государства.Кому и для чего это понадобилось

VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS В РОССИИ ГОТОВЯТ СВОЮ СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОГО РЕЙТИНГА. СОВСЕМ КАК В КИТАЕ? В России разрабатывают систему социального рейтинга, согласно которому людей разделят на классы по полезности для государства.
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