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В России разрабатывают систему социального рейтинга, согласно которому людей разделят на классы по полезности для государства.Кому и для чего это понадобилось

В России разрабатывают систему социального рейтинга, согласно которому людей разделят на классы по полезности для государства.Кому и для чего это понадобилось

VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS В РОССИИ ГОТОВЯТ СВОЮ СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОГО РЕЙТИНГА. СОВСЕМ КАК В КИТАЕ? В России разрабатывают систему социального рейтинга, согласно которому людей разделят на классы по полезности для государства.

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