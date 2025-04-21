Дубинский: для Зеленского признание Крыма станет поворотным моментом

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что если Владимира Зеленского вынудят официально признать Крым частью России, то вопрос о признании других регионов будет решен автоматически.
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