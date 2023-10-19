Оперативники задержали жительницу Магадана, намеревавшуюся сбыть крупную партию синтетических наркотиков

Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской области задержана 26-летняя местная жительница, которая планировала реализовать на территории областного центра синтетические наркотики.
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