Верить или нет: Голикова анонсировала 13-ю пенсию до Нового года – выплатят до 18 тысяч рублей Ольга БезродняяВведение тринадцатой пенсии остаётся под вопросом, и существующая информация о заявлении Голиковой требует подтверждения и ясно определённых деталей.
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