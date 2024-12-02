Верить или нет: Голикова анонсировала 13-ю пенсию до Нового года – выплатят до 18 тысяч рублей Ольга БезродняяВведение тринадцатой пенсии остаётся под вопросом, и существующая информация о заявлении Голиковой требует подтверждения и ясно определённых деталей.