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Волгоградцы научились правильно выбирать продукты для завтрака

Волгоградцы научились правильно выбирать продукты для завтрака

Волгоградцы часто допускают ошибки при выборе завтрака, что негативно сказывается на их здоровье. Специалисты рекомендуют избегать продуктов, богатых простыми углеводами, таких как круассаны и шоколадные булочки, поскольку они не приносят пользы организму, особенно в начале дня.

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