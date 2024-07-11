Волгоградцы научились правильно выбирать продукты для завтрака

Волгоградцы часто допускают ошибки при выборе завтрака, что негативно сказывается на их здоровье. Специалисты рекомендуют избегать продуктов, богатых простыми углеводами, таких как круассаны и шоколадные булочки, поскольку они не приносят пользы организму, особенно в начале дня.
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