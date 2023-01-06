Окленд (WTA). 1/2 финала. Гауфф сыграет с Ковинич, Бонавентюр – с Машаровой

Кори Гауфф сыграет с Данкой Ковинич в полуфинале в Окленде. ASB Classic Окленд, Новая Зеландия 2 – 8 января 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, хард Полуфинал Коко Гауфф (США) – Данка Ковинич (Черногория) Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Ребека Машарова (Испания).
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