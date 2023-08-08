Поджигатели - и смех, и грех

Да мрази они все обыкновенные, эти поджигатели. Взрослые люди, отдающие себе отчёт в своих поступках, за бабки что хочешь сделают. Человечьи очистки...

лл

лина любимцева

Они или законченные кретины, или нас всех считают за таковых... КАКОЙ "правоохранитель" будет кого-то просить поджечь военкомат?!! Ответ должен быть один: "ТЕБЕ НУЖНО, ТЫ И ПОДЖИГАЙ!". И весь разговор. А то потом: "Мы не при чем, мы не знали, нас попросили"... А если бы тебя "правоохранители" повеситься попросили? ПОВЕСИЛСЯ БЫ?!!.. .....ДЕБИЛАМИ ПРИКИДЫВАЮТСЯ!!... да все они знали, понимали и никаких "правоохранителей не было!!