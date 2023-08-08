В Приморье задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке ИА REGNUM 7 августа 2023 Гражданского матроса, который пытался поджечь военкомат в городе Находке Приморского края, задержали, сообщили 7 августа в силовых структурах региона.
Поджигатели - и смех, и грех
Комментарии
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ВераВерная
Да мрази они все обыкновенные, эти поджигатели. Взрослые люди, отдающие себе отчёт в своих поступках, за бабки что хочешь сделают. Человечьи очистки...
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6 час.
лл
лина любимцева
Они или законченные кретины, или нас всех считают за таковых... КАКОЙ "правоохранитель" будет кого-то просить поджечь военкомат?!! Ответ должен быть один: "ТЕБЕ НУЖНО, ТЫ И ПОДЖИГАЙ!". И весь разговор. А то потом: "Мы не при чем, мы не знали, нас попросили"... А если бы тебя "правоохранители" повеситься попросили? ПОВЕСИЛСЯ БЫ?!!.. .....ДЕБИЛАМИ ПРИКИДЫВАЮТСЯ!!... да все они знали, понимали и никаких "правоохранителей не было!!
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4 час.
Александр Ляшенко
Правоохранители заодно с этими мразями, иначе не поддаётся никакому объяснению их принятые решения, они же против нашего государства! Поэтому все поджигатели военкоматов, релейных шкафов РЖД и за порчу ЖД-путей, должны квалифицироваться как диверсия и с оцениваться по законам военного времени:10 лет минимум строгого с конфискацией всего имущества, на сумму ущерба, т.е. и его родственников.
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10 мин.
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