"Смотрящий" попался: на Камчатке накрыли ячейку, внедрявшую "воровские понятия"

У криминальной группировки изъяли оружие и около полумиллиона наличными.Сотрудники уголовного розыска Камчатки при поддержке ФСБ, УФСИН и бойцов СОБР Росгвардии пресекли работу местной ячейки запрещённого в России экстремистского движения.
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