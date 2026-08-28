"Смотрящий" попался: на Камчатке накрыли ячейку, внедрявшую "воровские понятия"

У криминальной группировки изъяли оружие и около полумиллиона наличными.Сотрудники уголовного розыска Камчатки при поддержке ФСБ, УФСИН и бойцов СОБР Росгвардии пресекли работу местной ячейки запрещённого в России экстремистского движения.