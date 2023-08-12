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Олег Иванов: «Игра с «Ростовом» покажет, на что «Рубин» может рассчитывать. Отступать некуда»

Олег Иванов: «Игра с «Ростовом» покажет, на что «Рубин» может рассчитывать. Отступать некуда»

«Думаю, ближайшая игра с «Ростовом» покажет, куда мы идем и на что можем рассчитывать. И мы, и «Ростов» проиграли крупно.

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