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Моуринью заплакал во время интервью после победы в Лиге конференций

Моуринью заплакал во время интервью после победы в Лиге конференций

Жозе Моуринью не смог сдержать эмоций после победы в Лиге конференций.  Во время интервью после финального матча турнира, в котором «Рома» под руководством португальского специалиста обыграла «Фейеноорд» (1:0), главный тренер римлян заплакал.

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