Дилетант о политике Слушайте, а вчера же голодовку объявляли в пользу политзаключенных! А мы с этим нашим Дагестаном обо всем забыли.
Голодовка политзаключенных
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Это разве политика? Суд приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере 1,2 млн руб. за мошенничество Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/22/03/2022/62389c8b9a79477acdf4155d
Суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима
РБК
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18 час.
ВЛ
Виктория Лаврентьева
Сволочей не жалко!
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9 час.
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