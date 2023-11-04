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Голодовка политзаключенных

Голодовка политзаключенных

Дилетант о политике Слушайте, а вчера же голодовку объявляли в пользу политзаключенных! А мы с этим нашим Дагестаном обо всем забыли.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Это разве политика?                                                                                Суд приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере 1,2 млн руб. за мошенничество Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/22/03/2022/62389c8b9a79477acdf4155d
Суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима
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