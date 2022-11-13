Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

42 очка и 10 подборов Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Атланту»

42 очка и 10 подборов Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Атланту»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 42 очка в победном домашнем матче против «Атланты» (121:109).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх