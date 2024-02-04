ФОТО: AKRAMALRASNY/SHUTTERSTOCK ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ ХУСИТЫ РУБЯТ ГЛАВНЫЙ ПОДВОДНЫЙ КАБЕЛЬ: ФИНАНСЫ США УТОНУТ ВМЕСТЕ С НИМ Йеменские хуситы угрожают подорвать оптоволоконный кабель, который проходит по дну Красного моря, если Соединённые Штаты и Великобритания решат ещё раз атаковать аэропорты на территории Йемена.