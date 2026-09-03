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В Надыме опубликован список запрещенных на праздновании Дня города предметов

В Надыме опубликован список запрещенных на праздновании Дня города предметов

Пиротехника, парфюмерия, воздушные змеи, флаги и баннеры больших размеров, профессиональное фотооборудование и другие предметы нельзя будет пронести на праздник в День города Надыма.

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