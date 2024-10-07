Почти 200 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов открыли свердловчане

По данным на 1 июля 2024 года, 199 тысяч жителей Свердловской области имеют действующие индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с активами на сумму 17 млрд рублей, что ставит регион на четвертое место по количеству открытых счетов в России, сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
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